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Партия Слуга народа проводит съезд в Киеве: Разумкову нашли замену - онлайн-трансляция

10 ноября 2019, 12:12

Съезд "слуг народа" проходит в конгрессно-выставочном центре Парковый в Киеве.

Сегодня изберут нового главу Слуги народа
Сегодня изберут нового главу Слуги народа / скриншот

В воскресенье, 10 ноября, в полдень, народные депутаты от партии "Слуга народа" собрались на съезд в Киеве.

Съезд "слуг народа" проходит в конгрессно-выставочном центре Парковый в Киеве.

На повестке дня - вопросы о смене главы политической организации и о местных выборах, которые состоятся в 2020 году.

Дмитрий Разумков покинул свой пост главы партии, поскольку ему тяжело совмещать его с должностью спикера парламента.

Новым руководителем партии Слуга народа стал Александр Корниенко.

Отметим, его кандидатура была известна до съезда.

"У нас нет там (на съезде – ред.) никаких сюрпризов. У нас более-менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко. Думаю, что все его поддержат", - заявил Арахамия в комментарии журналистам.

Программа съезда партии Слуга народа включает: 

  • отчет о деятельности Слуги народа за 2019-й;
  • решение кадровых вопросов;
  • обсуждение и принятие решений относительно создания рабочей группы по внесению изменений в устав политсилы;
  • обсуждение и принятие решений относительно запуска системы учета (аналитический и законотворческий центры, Школа политического образования и т.д.);
  • принятие решения об участии Слуги народа в выборах в объединенных территориальных громадах 22 и 29 декабря.

Добавим, что на съезд пригласили представителей Офиса президента, Кабмина, членов Зе-команды со всех регионов и сотрудников СМИ.

Читайте такжеСтали известны подробности съезда Слуги народаНапомним, ранее спикер парламента и глава Слуги народа Дмитрий Разумков говорил, что съезд партии состоится 9 или 10 ноября. Политик возглавил политсилу в конце мая, потом был избрал спикером Рады, а в начале октября поделился, что покидает руководство Слугой народа. Разумков также сказал, что его отставку должны утвердить на съезде Слуги народа.

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