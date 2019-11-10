Партия Слуга народа проводит съезд в Киеве: Разумкову нашли замену - онлайн-трансляция

Сегодня изберут нового главу Слуги народа / скриншот

В воскресенье, 10 ноября, в полдень, народные депутаты от партии "Слуга народа" собрались на съезд в Киеве.

Съезд "слуг народа" проходит в конгрессно-выставочном центре Парковый в Киеве.

На повестке дня - вопросы о смене главы политической организации и о местных выборах, которые состоятся в 2020 году.

Дмитрий Разумков покинул свой пост главы партии, поскольку ему тяжело совмещать его с должностью спикера парламента.

Новым руководителем партии Слуга народа стал Александр Корниенко.

Отметим, его кандидатура была известна до съезда.

"У нас нет там (на съезде – ред.) никаких сюрпризов. У нас более-менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко. Думаю, что все его поддержат", - заявил Арахамия в комментарии журналистам.

Программа съезда партии Слуга народа включает:

отчет о деятельности Слуги народа за 2019-й;

решение кадровых вопросов;

обсуждение и принятие решений относительно создания рабочей группы по внесению изменений в устав политсилы;

обсуждение и принятие решений относительно запуска системы учета (аналитический и законотворческий центры, Школа политического образования и т.д.);

принятие решения об участии Слуги народа в выборах в объединенных территориальных громадах 22 и 29 декабря.

Добавим, что на съезд пригласили представителей Офиса президента, Кабмина, членов Зе-команды со всех регионов и сотрудников СМИ.

Читайте такжеСтали известны подробности съезда Слуги народаНапомним, ранее спикер парламента и глава Слуги народа Дмитрий Разумков говорил, что съезд партии состоится 9 или 10 ноября. Политик возглавил политсилу в конце мая, потом был избрал спикером Рады, а в начале октября поделился, что покидает руководство Слугой народа. Разумков также сказал, что его отставку должны утвердить на съезде Слуги народа.