"Уже пора менять и этих": Зеленский намекнул на судьбу Рады

Владимир Зеленский на форуме Украина растет вместе со мной / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой приняли участие во Всеукраинском форуме Украина растет вместе со мной. Во время своего выступления глава государства сделал шуточное замечание о судьбе Верховной Рады 9-го созыва.

"Страна должна быть такой, какой являетесь вы - свежей, something fresh. Что-то новое, что-то очень интересное... Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких как вы в Верховную Раду. Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - сказал президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключал, что может досрочно распустить Верховную Раду 9-го созыва. Во время обращения к нардепам 29 августа президент дал парламенту испытательный срок в один год.

В октябре первый замруководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко оценил возможность проведения в следующем году досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

"Не хотелось бы так часто Раду менять. Но если турбулентность политическая - я думаю, президент будет определяться", - сказал Корниенко.

Что касается отставки Кабмина Алексея Гончарука, то политик предложил дать правительству немного больше времени.