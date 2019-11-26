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Военный эксперт озвучил подозрительные моменты в истории с украинским "Штирлицом"

26 ноября 2019, 18:35

Эксперт подчеркнул, что трудно предположить, что Матюха мог долгий период работать с Безлером и не быть разоблаченным.

Матюха
Эксперт заметил проколы в истории с Матюхой / Скриншот

Официальная версия работы так называемого "мэра" Горловки Эдуарда Матюхи, которого уже окрестили "украинским Штирлицом", в качестве агента под прикрытием вызывает сомнения, ведь трудно поверить, что он мог так долго работать и не был разоблаченным, заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"В Горловке достаточно высокий уровень контрразведывательного режима соответствующих структур. Контрразведка подчинена одному из лидеров "ДНР", подполковнику военной разведки РФ Игорю Безлеру. Задержание профессиональных украинских разведчиков об этом свидетельствуют. Украинские спецслужбы уполномочили их задачей ликвидировать самого Безлера. Впоследствии их передали украинской стороне.

Безлер в течение 4 месяцев работал в Горловке на должности исполняющего обязанности директора коммунального предприятия, которое напрямую ему подчинялось. Речь идет о комбинате ритуальных услуг. Также был руководителем службы безопасности промышленных предприятий, расположенных на территории Горловки и отдельных политических деятелей, которые входят в истеблишмент украинской политики. Безлер ознакомлен с вопросами безопасности ", - говорит Снегирев.

Эксперт подчеркнул, что трудно предположить, что Матюха мог долгий период работать с Безлером и не быть разоблаченным.

"Он имел информацию о ближайшем окружении. Она в открытом доступе. Не было необходимости выносить в целом место пребывания агента. Жена Матюхи последние 5 лет жила на подконтрольной украинской власти территории. Работала в госучреждении. Закон о защите свидетелей в Украине не работает. Нет юридического основания по юридическому сопровождению свидетелей. Предоставленная информация Матюхи не может рассматриваться ни в Гаагском трибунале, ни во время Нормандской встречи. Возникают вопросы к соответствию этой версии ", - рассказал эксперт, передает gazeta.ua.

Также военный эксперт обратил внимание на то, что в главном управлении разведки подтвердили выполнение Матюхой некоторых поручений. Он сказал, что 5 лет работал под прикрытием. Одна версия не совсем соответствует другой, подчеркнул эксперт.

Эксперт отметил, что Матюха был заместителем городского головы Горловки Евгения Клепа. Впоследствии Клепа арестовали за растрату имущества и держали в подвалах. Неудивительно, что у Безлера не было вопросов к ближайшему окружению Клепа.

"Обязанности мэра Матюха исполнял недолго - до трех дней. Владеть необходимым объемом информации не мог. Его роль в развитии структур так называемой компартии ДНР не слишком авторитетная", - подытожил он.

Читайте также"Получили особый статус": "Штирлиц" раскрыл новые потери боевиковНапомним, ранее экс-патрон "ДНР" Игорь Безлер рассказал о достижениях "мэра всея Горловки" Матюхи. По словам Безлера, который вывалил на-гора подноготную о Матюхе, реально городом управлял Олег Губанов.

"Кто такой Матюха? При украинском мэре Горловки, вместе с В.Исаковым был одним из заместителей Клепа. Когда Клеп был арестован и посажен в подвал, Исаков сбежал, а Матюха остался не у дел. На митинге был избран типа "народным мэром". Украинские СМИ пытаются рассказать, что почти месяц был типа мэром города. Ну не смешите мои тапочки", - сообщил Безлер со страницы своей жены во Вконтакте.

Безлер подчеркнул, что "Матюха подсрачниками был выправажен из горисполкома, когда решил, что он типа мэр".

разведка Горловка военный эксперт новости Украины Игорь Безлер Эдуард Матюха
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