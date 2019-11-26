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"Чудо занималось фекалиями": экс-патрон "ДНР" рассказал о достижениях "мэра всея Горловки" Матюхи

26 ноября 2019, 01:02

Матюха подсрачниками был выправажен из горисполкома, когда решил, что он типа мэр, отметил Безлер.

Матюха
Безлер рассказал, что Матюха занимался в Горловке говном / Скриншот

"Народный мэр" Горловки Эдуард Матюха, который якобы более 5 лет на неподконтрольной территории Донбасса выполнял задание украинской разведки, на самом деле не был мэром Горловки и занимался фекалиями, заявил один из бывших патронов террористов "ДНР" Игорь Безлер, который сейчас находится в оккупированном Симферополе.

По словам Безлера, который вывалил на-гора подноготную о Матюхе, реально городом управлял Олег Губанов.

"Кто такой Матюха? При украинском мэре Горловки, вместе с В.Исаковым был одним из заместителей Клепа. Когда Клеп был арестован и посажен в подвал, Исаков сбежал, а Матюха остался не у дел. На митинге был избран типа "народным мэром". Украинские СМИ пытаются рассказать, что почти месяц был типа мэром города. Ну не смешите мои тапочки", - сообщил Безлер со страницы своей жены во Вконтакте.

По его словам, "Матюха подсрачниками был выправажен из горисполкома, когда решил, что он типа мэр".

"Мэром Горловки, после ареста Клепа, был назначен Олег Губанов и он до 2015 года исполнял эти обязанности. Где то в июне месяце Олег попросил разрешения назначить Матюху руководителем КП "Калинина", мотивируя тем, что это хороший специалист по "говну и пару", уборке улиц и прилегающей домовой территории. Это самая ОГРОМНАЯ должность, что при мне в 2014 году, которую этот горе клоун- разведчик занимал. Как писал ранее, его сфера "развединтересов" дальше канализации и уборки улиц не распространялась. ХЗ, может отвечая за дерьмо в трубах сей золотарь и добыл столь важные секреты для ГУР Украины. Какие конфликты сие чудо могло спровоцировать? Только один - не откачать вовремя фекалии и не подать воду в дома. Хотя после первого же конфликта был бы тупо отправлен, в лучшем случае на подвал...", - пишет Безлер.

Уже в конце своего длинного сообщения Безлер добавил, что ему отзвонился Олег Губанов и рассказал кое-какие детали.

"Промэрствовал этот Матюха ровно 30 минут, пока в кабинете доказывал Губанову и Василенко, что он "мэр всея Горловки". После моего прибытия в горисполком все доказательства закончились увесистым подсрачником по жопе, после которого сей горе мэр вылетел из кабинета. На этом славную эпопею клоуна-мэра-разведчика можно считать закрытой", - высказался Безлер.

Напомним, ранее вернувшийся в Украину после пяти лет работы под прикрытием на ныне временно оккупированной территории Донбасса украинский разведчик Эдуард Матюха сообщил о том, что Россия рассматривала возможность возрождения проекта "Новороссия".

По словам Матюхи, план возрождения проекта обсуждался в 2018 году, и Кремль планировал захватить Одесскую и Харьковскую области Украины.

"В прошлом году возобновление проекта "Новороссия" рассматривалось. Это были военные планы, добытые мной, о захвате Харьковской области, Одесской области и создании сухопутного коридора до полуострова Крым", – сказал Матюха.

ДНР разведка Горловка террорист Губанов Штирлиц Игорь Безлер Эдуард Матюха новости Донбасса
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