Стало известно, куда делся экс-главарь "ДНР" Безлер

Безлер-Береговой – в оккупированном РФ Крыму в компании с одним из главных подозреваемых в катастрофе MH17 Сергеем Дубинским / Фото bellingcat.com

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat установила фейковые имена двух боевиков "ЛДНР", офицеров ГРУ, российских наемников Игоря Безлера и Олега Иванникова.

Безлер и Иванников сейчас скрываются в оккупированном Крыму и России соответственно. Они получили поддельные паспорта. В частности, Безлер живет с паспортом на имя "Игоря Николаевича Берегового", дата рождения 30 декабря 1965 года, а Иванников теперь значится в паспорте как "Андрей Лаптев". При этом их не внесли в базу данных налогоплательщиков России - у них нет идентификационного номера.

"В российском паспортном столе Москвы создавали поддельные идентификационные данные для Лаптева и Берегового одновременно, в результате чего разница в номерах их паспортов составляет число в несколько десятков", - говорится на сайте Bellingcat.

Номер паспорта Безлера - 4513078492, номер Иванникова - 4513078464.

Известно, что Безлер с октября 2014 года находится в оккупированном Симферополе. Про Иванникова известно, что он в России.

Напомним, в Украине Игорь Безлер находится в розыске. Генеральная прокуратура Украины подготовила ему подозрение в совершении ряда преступлений. Известный под псевдонимом Бес боевик отдавал приказы, согласно которым его сообщники пытали украинских военнослужащих. Безлера обвиняют в военных преступлениях, предусмотренных статьями относительно жестоких убийств и эпизодов пыток заложников.

Офицер Главного разведуправления России Олег Иванников с позывным Орион является фигурантом расследования катастрофы малайзийского рейса MH17. Ранее Иванников был главой Минобороны частично признанной Южной Осетии. В 2014 году уехал в зону конфликта на Донбассе в Украине, где координировал действия отрядов ЧВК Вагнера. Также Иванников отвечал за взаимодействие с руководством так называемой "ЛНР".