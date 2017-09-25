Безлер троллит покушение на министра доходов ДНР: "Ташкента" должны с асфальта соскребать

После того, как несколько подконтрольных боевикам ДНР телеканалов показали видеосюжеты с самозваным "министром доходов и сборов" Александром Тимофеевым, на которого якобы было совершено покушение, где он инспектирует тепличные хозяйства, поля капусты и плантации сладкого перца, сбежавший с Донбасса экс-главарь горловских боевиков Игорь Безлер не смог обойти своим вниманием историю с фейковым покушением на "Ташкента".

"Беса" заинтересовала фраза сепаратистских СМИ, что машину Тимофеева пытались взорвать миной направленного действия МОН-90 и якобы "работали профессионалы".

Он напомнил, что МОН-90 содержит более 6 кг взрывчатки и снабжена 2 тысячами стальных роликов или шариков, которые разлетаются на расстояние до 90 метров.

"Ширина зоны поражения на предельной дальности: 60 м. И ни одной царапины. Там из "Лексуса" с людьми фарш должен быть. А взрыва было два. Этого "Ташкента" должны были с асфальта соскребать и уложить в пакетик из-под собачьего питания. А это чучело рассказывает про капусту", — иронизирует Безлер в Facebook.

Напомним, нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что "покушение" было инициировано самим Тимофеевым в сговоре с должностными лицами "минобороны ДНР", чтобы целью избежать ответственности перед спецслужбами РФ за растрату средств, выделяемых Кремлем на функционирование 1-го "армейского корпуса" ДНР.