"Пленных пытали, душили, кастрировали": ГПУ составила подозрение экс-главарю ДНР Безлеру

Безлера обвиняют в большом количестве тяжких преступлений / lenta.ru

Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрение в совершении ряда преступлений экс-главарю боевиков ДНР, гражданину России Игорю Безлеру.

Как сообщил глава ГПУ Юрий Луценко, известный под псевдонимом Бес боевик отдавал приказы, согласно которым его сообщники пытали украинских военнослужащих.

По словам генпрокурора, Безлера обвиняют в военных преступлениях, предусмотренных статьями относительно жестоких убийств и эпизодов пыток заложников.

"Пленные содержались в непригодных для этого условиях, получали ограниченное количество еды, воды, были лишены возможности нормально справлять физиологические потребности и получать медпомощь", - заявил Луценко.

Следствие установило, что по приказу Безлера оккупанты устраивали так называемые допросы, которые на самом деле были крайне жестокими пытками.

"Людям простреливали ноги, ломали кости молотками, пытали током и раскаленным паяльником. Пленных душили, кастрировали и снимали с них скальп", - сказал генпрокурор.

По заявлениям свидетелей, Безлер распоряжался каждый вечер выстраивать пленных и расстреливать каждого пятого. Десятки военнослужащих погибли в результате принуждения к прогулкам по минному полю. Один из свидетелей уверяет, что лично присутствовал при циничном расстреле свыше 30 украинских военнопленных.

Напомним, Безлер беспрепятственно вернулся с оккупированного Донбасса. И сейчас регулярно публикует посты в Facebook. Например, Безлер не смог обойти своим вниманием историю с фейковым покушением на боевика Ташкента.

Как известно, в апреле 2014 года Безлер в составе диверсионной группы участвовал в захвате Донецкого СБУ и здания МВД в Горловке. Однако уже в конце 2014 года он якобы уехал из Горловки в неизвестное следствию место.