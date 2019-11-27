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"Новые гибридные угрозы со стороны России": Меркель вспомнила аннексию Крыма и Донбасс

27 ноября 2019, 13:47

Меркель особо отметила, что пока Европа не может защищаться самостоятельно, а должна возлагаться на НАТО.

Ангела Меркель
Ангела Меркель вспомнила 2014 год и заявила о важности НАТО / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая ранее вместе с Йенсом Столтенбергом критично отозвались о произнесенной фразе президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО", считает Альясн не менее важным сегодня, чем 30 лет назад.

По информации, бундесмама посвятила значительную часть своего выступления 27 ноября во время общих дебатов в Бундестаге именно теме НАТО.

"Сохранение (содержание) НАТО для нас сегодня важнее, чем во времена холодной войны, или по крайней мере столь же важно, как и во время холодной войны", - подчеркнул Меркель.

Также канцлер Германии особо отметила, что пока Европа не может защищаться самостоятельно, а должна возлагаться на трансатлантический союз.

"Мы видим каждый день новые гибридные угрозы, в том числе и со стороны России", - заявила Меркель, говоря о странах Балтии и немецких солдат, расположенных там.

Более того, Меркель напомнила всем присутствующим 2014 год, "аннексию Крыма Россией и вторжение на востоке Украины", а также последующие решения НАТО сконцентрироваться на безопасности в условиях, когда нападения происходят на ее границах. Именно тогда страны-члены обязались повысить оборонные расходы до 2% ВНП, и Германия с тех пор "движется в том направлении".

Бюджетом на следующий год на эту статью предусмотрено 1,42%, отметила канцлер, напомнив, что на момент саммита в Уэльсе цифра составляла 1,18%. К 2024 году показатель будет доведен до 1,5%, а 2% - к началу 2030-х.

Меркель также подчеркнула, что Германия обязана брать на себя больше ответственности за НАТО, работать над единством НАТО. В этом контексте Меркель отметила, что хотя Турция и является "трудным партнером", она обязательно должна находиться в альянсе по геостратегическим причинам, передает Укринформ.

Читайте также"Против НАТО и ЕС": в СНБО рассказали об российских испытаниях в УкраинеНапомним,  10 ноября Ангела Меркель заявила, что ситуация на Востоке Украины вынуждает страны, входящие в НАТО, пересмотреть вопросы обороны альянса.

"Из-за конфликта в Украине и аннексии Крыма тема национальной обороны и обороны альянса снова в большей степени оказалась в центре внимания", – сказала канцлер в еженедельном подкасте, который размещен на сайте федерального правительства.

При этом канцлер Германии подчеркнула, что немецкие вооруженные силы нуждаются в финансовых ресурсах, чтобы выполнять функции обороны.

Более того, Меркель особо отметила, что "повышение оборонных расходов служит на благо Бундесвера и тем самым безопасности Германии".

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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