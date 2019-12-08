"Через год": Разумков пролил свет на досрочный роспуск Рады

Дмитрий Разумков / УНИАН

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о планах президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, глава государства не намерен распускать парламент.

При этом Разумков указал, что у президента Украины такая возможность есть.

"Четко прописано в Конституции, что это может произойти через год после начала работы Верховной Рады. Не раньше. Согласно конституции, есть четкий перечень оснований роспуска. Это его не обязанность, а возможность", – сообщил спикер Рады в эфире программы В гостях у Дмитрия Гордона.

Кроме того, он отметил, что не видит предпосылок для досрочного роспуска парламента.

"По состоянию на сегодня, исходя из той атмосферы и правовой базы, которую мы видим в стенах парламента я не вижу предпосылок для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады IX созыва", - заявил глава украинского парламента.

Также он считает, что коалиция есть и она работает в рамках действующего законодательства.

Как ранее сообщал Главред, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, почему падает рейтинг законодательного органа власти.