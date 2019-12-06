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Работать, как в последний день: Разумков оценил вероятность роспуска Рады

6 декабря 2019, 10:48

На данный момент нет предпосылок для роспуска парламента, отметил спикер.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков высказался о судьбе Рады / Фото НВ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков высказал свое мнение относительно возможного роспуска парламента девятого созыва и проведения досрочных выборов.

Политик отметил, что на данный момент не видит предпосылок для роспуска Рады, однако не исключает такого развития событий.

"Будет это пять лет? Хорошо. Будет это меньше? Теоретически возможно. Только надо понимать, на основании чего будет раньше закончена каденция этой Рады. По состоянию на сегодня перспектив для досрочного прекращения полномочий девятого созыва я не вижу. ВР работает эффективно, правительство есть, все есть", - сказал Разумков в интервью НВ.

При этом спикер парламент считает, что народные депутаты должны "работать так, как будто это последний день работы".

Напомним, ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия спрогнозировал с вероятностью в 75%, что действующий парламент завершит свою каденцию досрочно.

20 ноября на Всеукраинском форуме Украина растет вместе со мной президент Украины Владимир Зеленский пошутил по поводу роспуска Верховной Рады 9-го созыва.

"Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - сказал глава государства.

Верховная Рада роспуск досрочные выборы Дмитрий Разумков новости Украины
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