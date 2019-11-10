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Верховная Рада будет распущена - Арахамия

10 ноября 2019, 12:40

Арахамия опроверг вероятность распада фракции Слуга народа.

Давид Арахамия
Давид Арахамия спрогнозировал роспуск Рады / @sluganarodu.official

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, который ранее рассказал, какие проблемы у Украины в борьбе с РФ, прогнозирует с вероятностью 75%, что действующий парламент завершит свою каденцию досрочно.

"Мое видение - 75 процентов - вероятность, что не до конца своего срока доработает парламент", - сказал Арахамия в кулуарах съезда партии Слуга народа.

При этом Арахамия уточнил, что это "интуиция, нет никакого подтверждения".

Отметим, в то же время Арахамия опроверг вероятность распада фракции Слуга народа.

"Нет, думаю, фракция точно не распадется ... Для депутата выход из фракции что означает? Куда он идет? Сейчас он - депутат монобольшинства, в правящей коалиции, а когда он сам ... Может делать отдельную группу, но не знаю ... Мне кажется, что это очень слабое решение политика", - высказался политик, передает УП.

Читайте также"Законопроекта не будет": Арахамия сделал важное заявление по ДонбассуНапомним, ранее глава фракции партии Слуга народа (политсила Владимира Зеленского) в Раде  Давид Арахамия сообщил о планах найма адвоката для представления интересов своих коллег в правоохранительных органах в рамках уголовного производства по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов США.

"Мы берем одного адвоката, и этот адвокат, по приглашению любого правоохранительного органа, сопровождает любого депутата от "Слуги народа" и они идут, и полностью сотрудничают с следственными органами", - сказал Арахамия на брифинге в Киеве.

По словам Арахамии, он почти стопроцентно уверен, что его коллеги по Слуге народа не совершали никаких коррупционных преступлений, однако добавил, что следствие должно вести себя независимо.

Верховная Рада досрочные выборы Слуга народа новости Украины Давид Арахамия
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