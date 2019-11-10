Верховная Рада будет распущена - Арахамия

Давид Арахамия спрогнозировал роспуск Рады / @sluganarodu.official

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, который ранее рассказал, какие проблемы у Украины в борьбе с РФ, прогнозирует с вероятностью 75%, что действующий парламент завершит свою каденцию досрочно.

"Мое видение - 75 процентов - вероятность, что не до конца своего срока доработает парламент", - сказал Арахамия в кулуарах съезда партии Слуга народа.

При этом Арахамия уточнил, что это "интуиция, нет никакого подтверждения".

Отметим, в то же время Арахамия опроверг вероятность распада фракции Слуга народа.

"Нет, думаю, фракция точно не распадется ... Для депутата выход из фракции что означает? Куда он идет? Сейчас он - депутат монобольшинства, в правящей коалиции, а когда он сам ... Может делать отдельную группу, но не знаю ... Мне кажется, что это очень слабое решение политика", - высказался политик, передает УП.

Арахамія дає 75% імовірності, що парламент не досидить свою 5-тирічку pic.twitter.com/7kdFkskBXS — Roman Kravets (@RomanKravets) 10 листопада 2019 р.

Читайте также"Законопроекта не будет": Арахамия сделал важное заявление по ДонбассуНапомним, ранее глава фракции партии Слуга народа (политсила Владимира Зеленского) в Раде Давид Арахамия сообщил о планах найма адвоката для представления интересов своих коллег в правоохранительных органах в рамках уголовного производства по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов США.

"Мы берем одного адвоката, и этот адвокат, по приглашению любого правоохранительного органа, сопровождает любого депутата от "Слуги народа" и они идут, и полностью сотрудничают с следственными органами", - сказал Арахамия на брифинге в Киеве.

По словам Арахамии, он почти стопроцентно уверен, что его коллеги по Слуге народа не совершали никаких коррупционных преступлений, однако добавил, что следствие должно вести себя независимо.