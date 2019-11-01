"20 млрд дефицита ежегодно": Арахамия рассказал, какие проблемы у Украины в борьбе с РФ

Давид Арахамия / УНИАН

Руководитель фракции Слуга народа (политсилы президента Владимира Зеленского) Давид Арахамия считает, что Украина из-за проблем с экономикой не может справиться с россиянами без помощи западных партнеров.

С таким заявлением он выступил в эфире украинского ТВ.

"Как бы мы могли ни хорохориться, у нас 20 млрд долларов ежегодного дефицита, и мы сами не потянем. Мы не можем, не в состоянии сейчас экономически сопротивляться российской армии. Для того, чтобы получилось, нам нужно привлекать международных союзников", - считает Арахамия.

По его словам, ради получения помощи от западных союзников официальный Киев должен демонстрировать способность выполнять договоренности, в том числе, и заключенные во времена президентства Петра Порошенко.

"Я лично был на встрече с Дональдом Трампом. Коллектив весь говорит: ребята, вот у вас есть документ под исполнение. Либо его исполните, а они пускай не исполнят. Они должны продемонстрировать свою неспособность выполнять договоренности. После этого мы имеем полное право переформатировать уровень дискуссии", - подытожил Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия предложил радикальный метод борьбы с коррупцией, употребив фразу: "Мы их трахнем". До этого глава фракции Слуга народа сделал важное заявление по Донбассу.