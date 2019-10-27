"Мы их трахнем": Арахамия предложил радикальный метод борьбы с коррупцией

Давид Арахамия / @sluganarodu.official

Глава парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия пообещал ликвидировать коррупционные площадки, которые укоренились вокруг сферы по продаже недвижимости.

В эфире политического ток-шоу Право на владу он пообещал расправиться с коррупционными схемами до 1 января.

"Мы со своей стороны как фракция Слуга народа обещаем нашим избирателям, что к 1 января не будет никаких площадок существовать, эта монополия – все, не будет вообще никаких прокладок. С другой стороны, я лично, это уже личное дело, если мы так много времени тратим, я добьюсь, потому что депутаты могут иметь депутатский контроль – мы трахнем эти площадки до того, что кто-то сядет за решетку, я обещаю", – подчеркнул Арахамия.

Напомним, ранее членов парламентского комитета по вопросам финансов призвали пройти проверку на полиграфе в связи с информацией о возможном получением взяток "слугами народа".