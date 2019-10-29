Арахамия рассказал, зачем фракции Слуга народа адвокат

Давид Арахамия / УНИАН

Глава фракции партии Слуга народа (политсила Владимира Зеленского) в Раде Давид Арахамия сообщил о планах найма адвоката для представления интересов своих коллег в правоохранительных органах в рамках уголовного производства по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов США.

"Мы берем одного адвоката, и этот адвокат, по приглашению любого правоохранительного органа, сопровождает любого депутата от "Слуги народа" и они идут, и полностью сотрудничают с следственными органами", - сказал Арахамия на брифинге в Киеве.

По словам Арахамии, он почти стопроцентно уверен, что его коллеги по Слуге народа не совершали никаких коррупционных преступлений, однако добавил, что следствие должно вести себя независимо.

Напомним, ранее Арахамия предложил радикальный метод борьбы с коррупцией, использовав фразу: "Мы их трахнем". Позднее спикер Верховной Рады Разумков оценил вероятность замены Арахамии на посту главы фракции Слуги народа.