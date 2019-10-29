  1. Главная
  3. Политика

Арахамия рассказал, зачем фракции Слуга народа адвокат

29 октября 2019, 16:35

История с якобы коррупционными шатаниями в рядах фракции Слуга народа и не думает пока утихать.

Арахамия
Давид Арахамия / УНИАН

Глава фракции партии Слуга народа (политсила Владимира Зеленского) в Раде  Давид Арахамия сообщил о планах найма адвоката для представления интересов своих коллег в правоохранительных органах в рамках уголовного производства по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов США.

"Мы берем одного адвоката, и этот адвокат, по приглашению любого правоохранительного органа, сопровождает любого депутата от "Слуги народа" и они идут, и полностью сотрудничают с следственными органами", - сказал Арахамия на брифинге в Киеве.

По словам Арахамии, он почти стопроцентно уверен, что его коллеги по Слуге народа не совершали никаких коррупционных преступлений, однако добавил, что следствие должно вести себя независимо.

Напомним, ранее Арахамия предложил радикальный метод борьбы с коррупцией, использовав фразу: "Мы их трахнем".  Позднее спикер Верховной Рады Разумков оценил вероятность замены Арахамии на посту главы фракции Слуги народа.

 

коррупция адвокат Слуга народа Давид Арахамия
Сейчас вы просматриваете новость «Арахамия рассказал, зачем фракции Слуга народа адвокат». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:25
В Киеве утром закроют одну станций метро в центре: кому не повезет
17:22
В Минске согласовали отвод войск в Петровском: у Кучмы рассказали об итогах ТКГ Видео
17:12
Гороскоп 2019 для всех знаков Зодиака: кому завтра грозят моральные удары
17:05
Присоединиться к семье: Зеленский сделал неоднозначное заявление по ЕС
17:05
Только поединок: WBC принял резонансное решение по Усику в супертяжелом весе
16:57
"С*ки, дармоеды, деньги рекой": добровольцы сделали грозное заявление об отводе войск у Золотого - видео Видео
16:55
"Прилично фонило": установлен источник радиации в Киеве Фото Видео
16:35
Арахамия рассказал, зачем фракции Слуга народа адвокат
16:24
ВВП 40%: Гончарук поделился "рецептом" экономического прорыва
16:22
"Зеленский готов к встрече с Путиным": Пристайко рассказал о третьей силе, которая принесет мир
16:01
Отвод войск у Золотого: у Путина увидели возможность для встречи в нормандском формате
16:00
В Конгрессе США предложили ударить новыми санкциями по Северному потоку-2
15:41
Аваков заговорил о своей отставке
15:39
Всплыла скандальная информация о ветеране "Азова", который спорил с Зеленским
15:28
Рада приняла законопроект о наказании для кнопкодавов
15:22
"Прекрасно, прекрасно": Зеленский отреагировал на разведение войск у Золотого Видео
15:17
Танці з зірками: что произошло с Анной Ризатдиновой в последнем эфире Видео
15:02
Рада одобрила новые штрафы для водителей: за что и сколько платить
15:01
Законопроекты №1209 и 1210 вызывают серьезное беспокойство бизнеса - ЕБА
14:57
Муж Лолиты обещает раскрыть вкусы в интимной жизни певицы
14:45
Стрельбы из Буков и С-300: Украина проведет учения у берегов Крыма
14:37
"На пороге": Зеленский сделал громкое заявление об Украине Видео
14:35
"Сисечка как пироженка": Рита Дакота показала грудь в прозрачном белье
14:30
Принятие законопроекта №1210 может привести к социальному взрыву - эксперт
14:26
Подвели трусы: стало известно, как США вычислили и убили главаря ИГИЛ
14:20
Кого киевляне хотят видеть мэром Киева – опрос КМИС Видео
14:05
Знатный махач: украинские политологи подрались в студии у Соловьева Видео
13:55
Стало известно, как Сивохо "обделили" в СНБО Видео
13:48
Один удар: в супермаркете полном покупателей произошла жестокая драка Видео
13:35
В штабе ООС подтвердили начало разведения войск в Золотом Видео
13:30
Крушение вертолета и гибель Кутового: эксперт назвал причины Видео
13:25
Отмена национализации ПриватБанка: Зеленский сказал, как отрезал Видео
13:20
Скандал с Шулявским мостом: Кличко заподозрили в превышении полномочий
13:13
Украиной руководит не Зеленский: Богдан похвастался положением дел
13:13
Коболев объяснил, как Россия "покупает" Европу
13:02
Хэллоуин головного мозга: семья устроила фотосессию с маленькой дочкой-зомби и маньяком Фото
12:58
Чат с директором Института демографии Эллой Либановой
12:57
Гепатит А: как можно заразиться, главные симптомы Видео
12:50
Наконец-то можно смотреть: создатель Чернобыля переснимет Пиратов Карибского моря
12:50
У Путина поставили ультиматум Украине по новому транзитному контракту
12:47
Вынесли десятки тысяч долларов: под Киевом обчистили дачу главы Верховного суда
12:45
Громкие разборки в Раде: Слуга народа и ЕС обвинили друг друга госизмене Видео
12:29
"Грады" долетят сюда": возмущенные жители Мариуполя встретили Зеленского Видео
12:26
Зеленский в Мариуполе рассказал, как планирует прекратить войну на Донбассе Видео
12:21
"Говорили три раза": в МИД рассказали о подготовке встречи Зеленского с Путиным
12:10
В Слуге народа захотели "пощемить" Федину за "наезд" на Зеленского
12:03
НАБУ нагрянуло в дом экс-нардепа с обысками: все подробности
12:00
В Золотом стартовало разведение войск
11:56
"Начинаем свой путь в гараже": Зеленский в Мариуполе сравнил Украину с Apple Видео
11:47
Лох: Время и Стекло выпустили новый клип про сложные отношения Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять