Разумков оценил вероятность замены Арахамии на посту главы фракции

Дмитрий Разумков / УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ответил на вопрос о вероятности смены председателя парламентской фракции партии Слуга народа.

В эфире телеканала ICTV спикер Рады подчеркнул, что пока не видит предпосылок для замены Давида Арахамии на этой должности.

Отвечая на вопрос, будет ли оставаться Арахамия во главе фракции или может быть замена, Разумков заявил: "Я думаю, что это будет решать фракция, но каких-то предпосылок для того, чтобы менять Давида Георгиевича, я, если честно, не вижу".

Напомним, ранее Разумков прокомментировал вопрос об особом статусе Донбасса.