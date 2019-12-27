Россия приготовила "подлянку" Крыму: оккупанты негодуют

Сергей Аксенов / censoru.net

"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов пожаловался на то, что Госдума РФ задумала запретить гостевые дома и мини-гостиницы в жилых помещениях.

На своей странице в в Facebook он резко раскритиковал запрет и заявил о том, что

Государственная Дума РФ , против чего выступил "глава" аннексированного обратился к председателю Госдумы России Вячеславу Володину с просьбой не принимать поправки в российский закон "Об основах туристической деятельности".Крыма Сергей Аксенов.

"Считаю принятие законопроекта нецелесообразным, поскольку прописанные в нем меры крайне отрицательно отразятся на развитии туристической отрасли Крыма", – сказал Аксенов.

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Он оценил потери крымского бюджета в случае введения новых правил в более 175 миллионов рублей. На полуострове, по словам оккупанта, работает более 4500 малых средств размещения, которые располагаются в жилых домах.

"1390 из них зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Таким образом, законопроект, о котором идет речь, в случае его принятия, запретит деятельность 1390 легально работающих предпринимателей и более 4 тысяч наемных работников", – отметил Аксенов.

Ранее "глава" Крыма Аксенов поделился грандиозными планами.

Также напомним, в Сети возмущены обращением оккупантов с детьми в Крыму.