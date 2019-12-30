"Турборежим по ошибкам": политолог оценил сценарий досрочного роспуска Рады

Сценарий досрочного роспуска Верховной Рады не исключен, считает Евгений Магда.
В 2020 году не исключено проведение внеочередных парламентских выборов, заявил политолог Евгений Магда.
"Темпы одновременного взросления и старения партии Слуга народа очень высокие. Такое впечатление, что эта политсила включила турборежим по ошибкам, которые делали предыдущие партии власти", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.
Эксперт также напомнил о том, что Верховная Рада после внеочередных выборов имеет годичный иммунитет.
"Не исключаю, что Офис президента будет искать юридические зацепки. Не исключаю, что Конституционный Суд может рассказать о политической целесообразности… Сценарий досрочного роспуска Рады я бы не исключал", - добавил Магда.
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Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков оценил вероятность роспуска Рады.