Эксперт рассказал, когда ждать нового правительства

Правительству Алексея Гончарука прогнозируют отставку / УНИАН

В 2020 году не исключена смена Кабинета министров, заявил политолог Евгений Магда.

"Нас достаточно быстро ждет новое правительство", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Эксперт напомнил о том, что до своего назначения на пост премьер-министра Алексей Гончарук не имел руководящего опыта работы.

"100 дней правительство Гончарука отметило, а по поводу годовщины, у меня есть большие сомнения", - добавил Магда.

Читайте также"Как мед по го*ну размазали": Дубинский оценил Кабмин Гончарука

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко назвал кандидата на смену Гончаруку.