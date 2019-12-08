"Красные линии": Гончарук назвал условия своей отставки

Алексей Гончарук после работы в Кабмине планирует преподавать / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обозначил собственные "красные линии", пересечение которых может заставить его задуматься о том, чтобы пойти в отставку с поста главы правительства.

По словам, руководителя Кабмина, для него неприемлемы две вещи.

"Во-первых, коррупция. Меня нельзя к ней принудить. Во-вторых, предательство национальных интересов и игра на стороне врага против Украины", - сказал Гончарук в интервью РБК-Украина.

Также он отметил, что не считает себя политическим карьеристом и у его нет президентских амбиций.

"Хочу успешно поработать в правительстве, по завершению буду преподавать", - заявил премьер.

Читайте такжеГончаруку нашли замену: из-за тарифов на отопление в Кабмине переполох - СМИ

Напомним, по данным СМИ, в Украине в ближайшее время Кабинет министров могут отправить в отставку. Основной конфликт якобы состоит в том, что президент Владимир Зеленский видит неспособность управлять правительством.

политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что отставка действующего Кабмина произойдет уже в следующем году, причем для нее найдут формальный повод.