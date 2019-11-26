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И года не проработает, или Почему Гончарука и его Кабмин погонят с постов

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

26 ноября 2019, 20:07

Отставка Кабмина произойдет уже в следующем году, причем для нее найдут формальный повод.

Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук / Фото: УНИАН

Действующее правительство работает уже три месяца, но с учетом его действий, в последнее время в политических кругах усиленно обсуждают возможность скорой отставки Кабинета министров. Во многом из-за возможного конфликта между главой Кабмина Алексеем Гончаруком и руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Учитывая тот факт, что Гончарук - это молодой человек с явно завышенной самооценкой, как и Богдан, который тоже не страдает скромностью и куртуазными манерами, конфликт между ними неизбежен.

Вопрос в другом – время от времени представители Кабмина делают заявления, которые никак не стыкуются с программными позициями президента, с которыми тот шел на выборы. К примеру, заявления Владимира Бородянского о переименовании УПЦ Московского патриархата или его инициативы по регулированию электронных медиа. Ведь в программах Зеленского этого не найти. Но это полбеды. Другой момент – очевидный дефицит компетентности у членов Кабмина. И все развивается таким образом, во многом благодаря тем, кто пришел в Кабмин и ранее точил карандаши в предбанниках представителей прошлой власти, что вскоре новые лица станут ругательством.

Читайте такжеАдский треш и козырь для врагов: что настораживает в новом КабминеЕсли вспомнить историю сложных взаимоотношений Порошенко и Яценюка, которого долгое время терпели, потому что он служил громоотводом как для команды Порошенко, так и для него лично. Но как только негатив перестал впитываться и стал капать на голову президента, началась многоходовая комбинация по устранению Яценюка. С Гончаруком , вероятнее всего, произойдет та же история и все уложится в срок до полугода, тем более, что иммунитета у нынешнего Кабмина нет, так как программа его деятельности, которая могла бы обеспечить правительству иммунитет на один год, так и не была принята. И это тоже произошло неслучайно, а для того, чтобы можно было влиять на министров.

Потому не исключено, что отставка Гончарука и всего состава Кабмина вскоре может состояться. Тем более, что претензий к ним хватает – не зря Зеленский упоминал о тарифной проблеме и настаивал на том, что снижение тарифов является первоочередной задачей правительства. Впрочем, формальный повод всегда можно найти, так как Кабмин дает достаточно поводов, чтобы поднимать вопрос о его отставке.

Учитывая, что у президента все еще есть формальное большинство в парламенте, причем в случае разночтений внутри фракции Слуги народа есть еще отдельные депутаты и фракции, которые могут подставить свое плечо в вопросе отставки Кабмина, то это вполне реализуемо.

До нового года делать из Гончарука козла отпущения острой необходимости нет, но все указывает на то, что следующий год этот Кабмин тоже не проработает.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра Третий сектор, специально для Главреда

Кабмин правительство Андрей Золотарев Андрей Богдан Алексей Гончарук
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