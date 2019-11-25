"Основной конфликт": СМИ узнали, когда и почему возможна отставка Кабмина

Отставка Кабмина возможна до Нового года, узнали журналисты / УНИАН

В Украине в ближайшее время Кабинет министров могут отправить в отставку, основной конфликт - президент Владимир Зеленский видит неспособность управлять правительством.

Кабмин могут отправить в отставку до Нового года или весной 2020-го, сообщает Апостроф со ссылкой на источники.

Издание узнало, что в Офисе президента недовольны работой правительства и премьера Алексея Гончарука.

Один из собеседников сообщил, что между премьером и главой ОП Андреем Богданом в последнее время "натянутые отношения". По его словам, Гончарук и Богдан не могут достичь компромисса по ряду вопросов.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что c некоторыми членами Кабмина могут попрощаться до конца 2019-го. Президент утверждал, что правительство могут покинуть те члены, которые не справятся.