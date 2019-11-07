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Зеленский сказал, когда и с кем из Кабмина могут попрощаться

7 ноября 2019, 19:57

У нового правительства нет "коррумпированного опыта", отметил президент

Кабмин могут покинуть те, кто не справиться, сообщил Владимир Зеленский - Зеленский новости 2019
Кабмин могут покинуть те, кто не справиться, сообщил Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский сообщил, что до конца 2019 года c некоторыми членами Кабинета министров могут попрощаться.

Правительство могут покинуть те, кто не справиться, поделился глава государства в новом влоге за рулем авто Tesla.

Украинский лидер подчеркнул, что в нашей стране такого молодого Кабмина никогда не было.

"...тоже здесь есть плюсы и минусы: нет коррумпированного опыта, и это большой плюс. Если мы сказали, что будет полная перезагрузка - да, это риск, но это большой плюс. Если они не справятся - тоже, ждем до конца этого года - кто не сможет - с тем будем прощаться", - сказал он.

Володимир Зеленський: відверто про депутатів "Слуги Народу", уряд, посадки, Нормандський формат і маніпуляції. Влог №2 за кермом Tesla.

"Ми хочемо побудувати іншу країну!" – у другому влозі за кермом Tesla Володимир Зеленський поділився думками про успіхи та помилки нової Верховної Ради, проблеми, що постали перед урядом, про "посадки", розведення військ, будівництво шляхів та інші питання, які наразі хвилюють українців.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 7 листопада 2019 р.

Напомним, Верховная Рада IX созыва во время своего первого заседания - 29 августа, избрала новый состав Кабмина. Правительство возглавил юрист - премьер-министром стал Алексей Гончарук.

Кабмин Владимир Зеленский Зеленский новости
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