В Раде потребовали отставки Гончарука из-за концерта группы Сокира Перуна

Нардепы требуют отставки Гончарука из-за концерта / Фото: Facebook/Евгений Карась

Партия Оппозиционная платформа — За жизнь требует отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука после его выступления на концерте группы Сокира Перуна и в связи с посещением данного мероприятия.

"Выступление премьер-министра Украины Алексея Гончарука на концерте нацистской группы Сокира Перуна, открыто демонстрирующей фашистскую символику, – это либо трусость в преддверии праворадикальных антиправительственных акций, либо демонстрация приверженности премьера Гончарука нацистским идеям. В любом случае такой премьер стране не нужен и должен быть отправлен в отставку", - сказано в сообщении на официальном сайте политсилы.

Политики утверждают, что такой премьер и президент не способны принести мир в Украину, а заигрыванием с радикалами и экстремистами они "раздают индульгенции на совершение новых преступлений". По информации сообщения, премьер дал сигнал, что все националисты будут неприкосновенными.

"За неуважение к украинскому народу, победившему фашизм в Великой Отечественной войне, за саботаж мирного процесса на Донбассе, демонстрацию поддержки фашистских национал-радикальных организаций Оппозиционная платформа – За жизнь требует немедленной отставки премьера с фашистскими взглядами. Гончарука – в отставку!" – сказано в тексте.

Также экс-министр юстиции времен беглого президента Виктора Януковича Елена Лукаш возмущена тем, что премьер-министр Алексей Гончарук посетил концерт для ветеранов войны на Донбассе.

"Премьер-министр Алексей Гончарук приехал на концерт, который устроил убийца Олеся Бузины. Выступает на фоне айдентики рок-группы Сокира Перуна, на концертах которой — свастика, зиги и прочие "прекрасные" атрибуты нацистов. Разбудите нас кто-нибудь. Пожалуйста", — написала она в Telegram.

Напомним, Гончарук объяснил, почему оказался на вечеринке националистов, в которой принимала участие ультраправая украинская рок-группа Сокира Перуна.