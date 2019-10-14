Гончарук объяснил, зачем пошел на концерт-вечеринку националистов

Алексей Гончарук рассказал, каким образом оказался на вечеринке с концертом, который проводили украинские националисты.
Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, почему оказался на вечеринке националистов, в которой принимала участие ультраправая украинская рок-группа "Сокира Перуна".
"Вчера я встретился с представителями "Движения ветеранов Украины" и ветеранской общественностью. Вместе с министром Оксаной Колядой поздравили ветеранов, поговорили о наболевшем. Сделал свой вклад в рамках сбора средств на госпиталь, мероприятие было благотворительным", - заявил он.
По словам премьера, он желал заранее объявлять о своем участии в данном мероприятии, поскольку "не хотел делать из этого публичный кейс
Напомним, ранее эксперт назвал вероятные сроки отставки Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком.