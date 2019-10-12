"Гончаруку поставят памятник": эксперт назвал сроки отставки Кабмина

Алексей Гончарук / УНИАН

В программе Кабинета министров Алексея Гончарука есть много схожего с программой правительств времен Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Вместе с тем он отметил, что не видит конкретики в программе правительства, а ключевым факторами будут являться создание новых рабочих мест и рост экономики.

"Я не верю в строительство новых портов, аэродромов и десятков тысяч километров автодорог дорог, но, если хотя бы половина из этого будет сделано, Гончаруку нужно будет поставить памятник еще при жизни", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

Он также спрогнозировал вероятные сроки деятельности Кабмина Гончарука: "В лучшем случае два года. А, возможно, его премьерство закончится уже через год".

Читайте такжеЭксперт о программе Гончарука: "Однозначно не выполнит"

Напомним, ранее сообщалось о том, что презентуя принятую правительством Программу деятельности, премьер-министр Алексей Гончарук использовал те же определения, которыми пользовался предыдущий премьер Владимир Гройсман.