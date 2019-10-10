"Пытаются о чем-то договориться": Гончарук озвучил рабочие планы

Гончарук намерен тяжело работать для достижения позитивных результатов / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что к нем до сих пор приходят "товарищи" в надежде по договоренности решить те или иные вопросы.

"Да, еще есть отдельные "товарищи", которые продолжают ходить по властным кабинетам, пытаются о чем-то "договориться". Очень удивляются, что у них ничего не получается! Эти люди просто не хотят, чтобы Украина развивалась, им удобно жить в теневой стране схематозов", - написал он в Facebook.

Читайте такжеГончарук "объявил войну" бедности в Украине: подробностиПо словам Гончарука, его команда проповедует иные принципы и является правительством, которое с оптимизмом смотрит в будущее. Гончарук отметил, что в программе действий новое правительство предложило украинцам контракт: 70% доходов должны идти на инфраструктуру, энергосбережение и человеческий капитал, а остальные 30% нужно вложить в"бытовые траты государства.

"Для этого нам точно нужен стремительный инклюзивный экономический рост. Достичь его можно просто — отменить "совковые" запреты и открыть рынок земли, модернизировать трудовые отношения, продать полторы тысячи неработающих госпредприятий, искоренить коррупцию на таможне и не только на таможне", — уверен премьер.

Гончарук констатировал, что впереди всех ожидает большое количество работы, однако страна уже встретилась с будущим, чтобы навсегда оставить позади прошлое.

Напомним, проект государственного бюджета на 2020 год порождает все новые дискуссии. Кривотолки вокруг суммы, которую планируют выделить на оборону, решил развеять премьер-министр Алексей Гончарук.