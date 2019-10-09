"Украинцы гораздо умнее": Гончарук прокомментировал слова Милованова об Украине

Премьер заступился за министра / Фото Facebook Алексей Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал вырванными из контекста слова министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова об отсутствии интереса к Украине.

"Эта фраза, которая была якобы там провозглашена Миловановым для того, чтобы показать свое отношение к Украине, таковой не является на самом деле. Фраза была произнесена в контексте большой речи, содержание которой совсем другое и это нужно понимать. Контекст всегда важен и выхватить пару слов из контекста для того, чтобы дискредитировать человека, всегда можно", - сказал он журналистам после заседания Кабмина, передает Украинская правда.

По словам премьера, все министры возглавляемого им правительства являются патриотами и профессионалами. Он добавил, что вырванная из контекста фраза была произнесена пять лет назад, и сейчас ее неверное истолкование необоснованно привлекло ненужное внимание.

"Также премьер обратился к тем, кто распространил нарезанное из выступления Милованова видео. "Товарищи, не дождетесь, украинский народ гораздо умнее чем вы думаете и такие разводы, которые вы распространяете, и фейки в социальных сетях и вообще в публичной плоскости ни к чему не приведут", - отметил Гончарук.

Напомним, в украинских социальных сетях широко обсуждается видеозапись выступления министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, где тот говорит, что его никогда не интересовала Украина.

Ранее народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский устроил в парламенте словесную перепалку со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.