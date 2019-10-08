"Зрада" отменяется: Гончарук пролил свет на сумму оборонного бюджета

Минобороны / Фото: Министерство обороны Украины

Проект государственного бюджета на 2020 год порождает все новые дискуссии. Кривотолки вокруг суммы, которую планируют выделить на оборону, решил развеять премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, "зрады" никакой нет и Кабинет министров не планировал сокращать расходы на оборону, а также на социальные льготы.

"Что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это не правда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены", - цитирует премьера РБК-Украина.

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Кроме того, он указал, что данный показатель сохранится на тот же уровне, что и раньше и составит 5,4% от общего бюджета. При этом он указал, что сумма составит около 136,6 миллиарда гривен, а в 2018 году на оборону выделили 101,7 миллиарда гривен.

"Офис президента, и Совет национальной безопасности и обороны, и правительство, безусловно не собираются уменьшать расходы на оборону, пока Украина находится под влиянием агрессии извне", - подытожил Гончарук.

Напомним, что Центризбирком возместил за счет средств из госбюджета политическим партиям расходы на предвыборную агитацию на выборах 21 июля на сумму более 467 миллионов гривен.