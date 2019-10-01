По лекалам Гройсмана: в программе Кабмина заметили важную деталь

Алексей Гончарук / Фото: УНИАН

Презентуя принятую правительством Программу деятельности, премьер-министр Алексей Гончарук использовал те же определения, которыми пользовался предыдущий премьер Владимир Гройсман.

В частности, говоря о принятии государственного бюджета на 2017 год, Гройсман говорил о его "человекоцентричности". Такое же определение использовал и нынешний премьер

"Главная цель Программы - сделать так, чтобы государство работало для людей. Человекоцентричность - на этом главный акцент документа", - написал Гончарук в своем Facebook, комментируя принятие Программы Кабмина.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Юрий Ехануров заявил о том, что от результатов работы Кабинета министров Алексея Гончарука не стоит ожидать экономического роста.