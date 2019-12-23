Замена "новому лицу": политолог назвал кандидата на смену Гончаруку

Эксперт назвал потенциальных сменщиков Алексея Гончарука / УНИАН

В новых лицах во власти уже разочаровался даже президент Владимир Зеленский, заявил политолог Владимир Фесенко.

Говоря об условном круге потенциальных кандидатов на смену премьеру Алексею Гончаруку, он подчеркнул, что для Зеленского важным фактором является его доверие к тому или иному человеку.

"По принципу доверия Гончарук стал премьером. И его потенциальный преемник будет пользоваться большим доверием президента", - отметил эксперт в интервью на Ukrlife.tv.

Вместе с тем он не исключил, что среди кандидатов на пост премьера может возникнуть неожиданная фигура.

"Я не исключаю, что на смену одному "новому лицу" может прийти другое. Я слышал про Юлию Ковалив… это один из вариантов", - добавил Фесенко.

Напомним, ранее Гончарук назвал условия своей отставки.