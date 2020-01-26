"Выборы состоятся": "слуга народа" раскрыла планы по децентрализации

Местные выборы / УНИАН

Народная избранница от Слуги народа Евгения Кравчук заявила, что местные выборы состоятся в последнее воскресенье октября 2020 года. При этом она указала, что это произойдет даже если Верховная Рада не примет закон о децентрализации.

"Выборы состоятся в конце октября при любых условиях – независимо от того, будут внесены изменения в Конституцию или нет", – рассказала Кравчук в комментарии Обозревателю.

При этом "слуга народа" напомнила, что депутатам необходимо принять закон о децентрализации до старта избирательного процесса – до 5 сентября.

"У нас есть возможность, и по времени мы успеваем. Изменения в Конституцию голосуются на двух сессиях. Третья сессия стартует в начале февраля и нам надо направить (документ, - ред.) в Конституционный суд, получить конституционный вывод и проголосовать в первом чтении – это 226 голосов. А сразу в начале четвертой сессии, которая стартует в начале сентября, нужно принять этот закон конституционным большинством", – объяснила Кравчук.

Как ранее сообщал Главред, глава министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решения, принятые в Париже, не должны оставаться исключительно декларативными.