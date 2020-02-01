Журналист объяснил, почему Путин способен на уступки по Донбассу

Президент РФ абсолютно не заинтересован в "ДНР" и "ЛНР", считает публицист.
Российский журналист, публицист Леонид Радзиховский полагает, что в случае перехода с поста президента РФ на должность председателя Госсовета Владимир Путин может пойти на уступки по Донбассу.
На должности главы Госсовета мировые лидеры могут принять Путина на равных, а могут - проигнорировать, поскольку он уже не будет выборным президентом, рассказал Радзиховский в интервью Обозревателю.
По его словам, для главы России многое зависит от отношений с мировыми лидерами, а для него они гораздо важнее Донбасса, поэтому он может пойти на уступки.
Публицист добавил, что российский лидер крайне заинтересован в том, чтобы на Донбассе полностью соблюдался режим тишины, не звучали выстрелы и абсолютно не заинтересован в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", они ему совершенно не нужны.
"Геополитика - одна из главных игрушек, в которые играет Путин, и ему нужно, чтобы Запад принял его в качестве новой фигуры - председателя Госсовета. Это же не выборный президент, мировые лидеры могут принять его на равных, а могут и проигнорировать. Многое зависит от отношений с ними… ", - заявил собеседник.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин может остаться лидером России и после того, как закончится его очередной президентский срок (заканчивается в 2024-м) - из президентского кресла переместится в кресло председателя Госсовета.
Напомним, бывший губернатор Закарпатья, экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль говорил, что Путину нужна часть востока Украины для достижения своих целей.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.