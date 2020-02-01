  1. Главная
  3. Политика

Журналист объяснил, почему Путин способен на уступки по Донбассу

1 февраля 2020, 09:25

Президент РФ абсолютно не заинтересован в "ДНР" и "ЛНР", считает публицист.

Журналист поделился, что Владимир Путин способен на уступки по Донбассу из-за смены поста - Новости Донбасса
Владимир Путин способен на уступки по Донбассу из-за смены поста, поделился журналист / Reuters

Российский журналист, публицист Леонид Радзиховский полагает, что в случае перехода с поста президента РФ на должность председателя Госсовета Владимир Путин может пойти на уступки по Донбассу.

На должности главы Госсовета мировые лидеры могут принять Путина на равных, а могут - проигнорировать, поскольку он уже не будет выборным президентом, рассказал Радзиховский в интервью Обозревателю.

По его словам, для главы России многое зависит от отношений с мировыми лидерами, а для него они гораздо важнее Донбасса, поэтому он может пойти на уступки.

Публицист добавил, что российский лидер крайне заинтересован в том, чтобы на Донбассе полностью соблюдался режим тишины, не звучали выстрелы и абсолютно не заинтересован в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", они ему совершенно не нужны.

"Геополитика - одна из главных игрушек, в которые играет Путин, и ему нужно, чтобы Запад принял его в качестве новой фигуры - председателя Госсовета. Это же не выборный президент, мировые лидеры могут принять его на равных, а могут и проигнорировать. Многое зависит от отношений с ними… ", - заявил собеседник.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин может остаться лидером России и после того, как закончится его очередной президентский срок (заканчивается в 2024-м) - из президентского кресла переместится в кресло председателя Госсовета.

Напомним, бывший губернатор Закарпатья, экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль говорил, что Путину нужна часть востока Украины для достижения своих целей.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

новости России Владимир Путин Леонид Радзиховский новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Журналист объяснил, почему Путин способен на уступки по Донбассу». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:25
Журналист объяснил, почему Путин способен на уступки по Донбассу
09:08
Иран сделал умно, а Россию осудят за сбитый боинг МН17 - эксперт Видео
08:55
Синоптик предупредил, когда в Украине "вжарит" мороз Видео
08:31
"Туповатый минструмент, підгАтували, б*ядь": Милованов обвинил Тимошенко в перевороте 1917 года Видео
08:30
Brexit создаст Украине новые проблемы мнение
08:25
Китайский вирус: назван препарат, сдерживающий коронавирус Видео
07:54
Госдеп США потерял Мари Йованович Видео
07:44
Дефицит кадров, или Куда Зеленский отправит Богдана мнение
07:35
На счету кровожадного коронавируса 259 смертей и шокирующее число заболевших
07:15
"Кошечка": внучка Боярского засветила тугую грудь в облегающем наряде
06:51
Зеленский наступает на все грабли Порошенко мнение
06:43
"Что с купальником?": звезда Школы в прозрачном наряде взволновала сеть
06:31
"Я сосал": Панин высказался о своих порно видео, слитых в сеть Видео
06:20
Апхчи и секс: эксперты рассказали, возможен ли секс при простуде
05:47
Регистрация на ЗНО 2020 – когда стартует и про что нельзя забыть Видео
05:22
Гороскоп 2020: названы "страдальцы" февраля Видео
04:50
"Кошмар и ужас": эксперт оценил сценарий с 20 гривнами за доллар
04:18
День сурка 2020 – что делать и как повеселиться Видео
03:40
Российский оппозиционер раскрыл, что дает Путину карт-бланш
03:15
В 2021 году США сохранят объем военной помощи Украине - СМИ
03:01
Обтереть поршень: топ-3 изысканных и любопытных техник минета
02:29
"Маркарова врет": эксперт объяснил, нужно ли Украине сотрудничество с МВФ
02:02
Ломая кровати: топ-3 необычных поз для секса, которые приведут к оргазму
01:48
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза Видео
01:38
Маски на улице не помогут: эксперт объяснила, как не подхватить коронавирус
01:12
"Балуюсь": Ивлеева игриво разделась и показала новую прическу Фото
00:55
Не пить воду и не снимать носки: названа неожиданная опасность самолетов
00:25
"Распадется на мелкие куски": в России признали проблему
00:19
1 февраля – какой сегодня праздник: Макарьев день и День десерта Видео
00:10
"Пропал в Москве": эксперт оценил информацию в росСМИ о смерти Цемаха
00:08
Убийство Шеремета: полиция шокировала информацией о фейковых алиби Видео
31 января, пятница
23:38
Маникюр 2020 весна: весенний маникюр френч и нежные пудровые ногти фото Фото
23:35
Скандал с чиновницами в шубах в Крыму: блокадникам предложили подарки подороже
23:28
Зона риска: в СНБО рассказали, кто может первый подхватить коронавирус в Украине Видео
23:06
Турчинов призвал Зеленского спасти Украину от демографического кризиса
23:05
Эпидемия отменяется?: в Канаде вылечили первого больного коронавирусом
23:00
Стрижки на средние волосы 2020 – самые модные стрижки и горячие тренды фото Фото
22:27
"Хотел уступить моей маме": посол Израиля оценил поступок Зеленского на форуме памяти Холокоста
22:25
"Ртуть в организме": Шокин сделал сенсационное заявление об отравлении и выдвинул обвинение Видео
22:05
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовные "блохи" и перемывание косточек Видео
21:58
Brexit в Великобритании: в Лондоне сожгли флаг ЕС Видео
21:56
В резиденции Трампа во Флориде открыли огонь - что стряслось
21:55
"Куда пропала грудь?": жена Игоря Николаева засветила грудь на пикантных фото
21:12
В РФ улицу назвали именем Путина для привлечения внимания к проблемам ЖКХ
21:11
Жуткий коронавирус: Гончарук приказал срочно готовиться к эвакуации
20:45
Во все тяжкие: юная школьница поругалась с родителями и занялась сексом с первым встречным
20:40
Жареный цыпленок и шашлык: Джонсон закатывает шумное пати - кто приглашен
20:36
Зейн Малик снял клип в Киеве - смотреть, что вышло Видео
20:32
В России сообщили о смерти свидетеля по делу МН17 Цемаха: дочь отрицает
20:29
Эксперт рассказал, разносят ли перелетные птицы коронавирус
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять