"Велели не ехать": почему украинская элита проигнорировала Трампа – журналист

Молитвенный завтрак 2020 в Вашингтоне споткнулся о рынок земли в Украине / Reuters

Новая украинская власть тотально проигнорировала мероприятия Молитвенного завтрака 2020 в Вашингтоне, сообщила украинская журналистка Соня Кошкина.

Она подчеркнула, что ни одного представителя политической элиты на мероприятии нет.

"Была централизованная команда – не ехать. Депутатам это объяснили тем, что сессионная неделя. И закон о земле. Причем всем, не только представителям Слуги народа. Голосу, насколько я знаю, командировки тоже не подписали (руководство ВР)", – сообщила она у себя в Telegram-канале.

Примечательно, что отсутствуют не только депутаты, но представители иных ведомств и сфер.

Читайте также"Покажем МВФ комбинацию из трех пальцев": экономист назвал главного лоббиста продажи земли"Остальные (кто не депутаты) сперва хотели, но потом у всех все подозрительно синхронно перестало "сростаться". Внезапно так. Допустим, Иван Баканов. Подтвердил. Но его на мероприятиях не было…" – рассказала Кошкина.

По ее словам, в этом есть плюсы – но обратная сторона медали настораживает.

"С одной стороны, оно даже и хорошо – говорят старожилы. Мол, раньше каждый приезжал со своими лоббистами и считал долгом обхаять конкурента. В буквальном смысле. В результате у американцев формировалось весьма специфическое об украинских политиках представление: что они только то и делают, что ябедничают друг на друга. Заботы страны их, де, не волнуют. С другой, отсутствие топ-представительства - весьма странная и противоречивая тенденция. Весьма", – резюмировала она.

Напомним, 6 февраля Рада возьмется за проект закона об открытии рынка земли. Президент Владимир Зеленский уже призвал нардепов выполнять обещания.

Ранее парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять закон о рынке земли.