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Продать собаку не выйдет: одиозный нардеп Брагар рассказал о своей кошке

6 февраля 2020, 21:43

Народный избранник впервые отреагировал на свой совет пенсионерке.

Евгений Брагар
Евгений Брагар прокомментировал свой "хайп" о собаке / @yvbragar

Скандальный нардеп от Слуги народа Евгений Брагар впервые прокомментировал свое одиозное заявление о том, что пенсионерке для оплаты за коммунальные услуги нужно продать свою собаку.

Брагар YouTube-канале PavlovskyNews признался, что ему живется "нормально" и его жизнь после громкого "хайпа" совсем не изменилась. В то же время он добавил, что после скандала будет более ответственно относится к вопросам о субсидиях и пообещал следить за информацией каждый день.

На вопросы СМИ о домашних животный он ответил, что у него есть не породистая, дворовая кошка трехмастного окраса. 

Комментировать реакцию однопартийцев на его выходку нардеп не стал. Он добавил, что у каждого есть свое личное мнение, которое ему высказали, и журналисты при желании тоже могут его уточнить у каждого лично.

Скандальные слова Брагара прокомментировали также на историческом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который заканчивал парламентарий.

"К сожалению, мы не всегда способны проникнуть в умы и души наших действующих студентов, а, тем более, бывших воспитанников. Мы не можем оградить их от нездоровых общественно-политических влияний, от глобального информационного пространства. Но мы можем всех твердо заверить, что будем делать все от нас зависящее для того, чтобы патриотов и достойных граждан в Украине было как можно больше", - отметили на историческом факультете.

Ранее Главерд писал, что Брагар в эфире одного из телеканалов посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

Также нардеп заявил, что не стоит финансировать из госбюджета патриотические фильмы из-за того что их не смотрят.

"Государственная поддержка и так предоставляется при участии Госкино. Вопрос о ее эффективности очень сомнительна. Над этим надо очень интенсивно работать. Я очень сомневаюсь в необходимости такого большого финансирования", - заявил Брагарь.

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