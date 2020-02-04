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"Не вышли в плюс": Брагар шокировал очередным "перлом" о фильмах

4 февраля 2020, 21:13

Слуга народа раскритиковал выделение средств из госбюджета на патриотическое кино.

Евгений Брагар
Брагарь считает, что патриотические фильмы никто не смотрит / @yvbragar

Нардеп от Слуги народа Евгений Брагар после своего высказывания о необходимости продать собаку для оплаты коммуналки, шокировал новым "перлом". На этот раз он заявил, что не стоит финансировать из госбюджета патриотические фильмы из-за того что их не смотрят.

"Государственная поддержка и так предоставляется при участии Госкино. Вопрос о ее эффективности очень сомнительна. Над этим надо очень интенсивно работать. Я очень сомневаюсь в необходимости такого большого финансирования", - заявил Брагарь.

Также он сообщил, что успех в последнее время получают комедии (Свингеры, Дзидзьо Первый раз, Я, ты , он, она), а далеко не патриотические ленты. Поэтому нардеп считает, что такие фильмы как Донбасс или Киборги не нужно финансировать, так как они не "выходят в плюс".

"Эти фильмы, несмотря на то, что получили достаточно мощное государственное финансирование, они не вышли в плюс. А киноиндустрия - как и любой бизнес - там главная стратегия в том, чтобы сделать коммерчески привлекательный продукт", - сказал "Слуга народа".

"Я давал бы деньги только тем жанрам, которые в перспективе могут окупиться. Патриотический жанр ... Большинство украинский не ходит на это в кинотеатр, поэтому, если и снимать такие фильмы, то делать 5 лент в год, а одну-две ленты в год . А больше сконцентрироваться на тех жанрах, которым действительно нужно государственное финансирование ", - резюмировал он.

Ранее Брагар прокомментировал скандал вокруг водителя автобуса, который отказался выключить российский сериал в салоне и высадил на дороге волонтершу Ярину Чорногуз и ее подругу. При этом Брагар пообещал обратиться в полицию с заявлением на девушек-волонтеров.

Также напомним, "слуга народа" дал очень странный совет пенсионерке - он предложил ей продать собаку, если у нее нет денег для оплату коммуналки. 

Брагарь дал странный совет в вопросе уплаты за коммунальные услуги. Так, нардеп предложил пенсионерке продать собаку, если у нее нет денег на оплату услуг ЖКХ.

Позже народный избранник извинился за свои слова и признался, что он "еще неопытный политик".

"Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова. Начисление субсидий - очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан. Призываю всех поступать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться только тем, кто реально нуждается", - добавил оскандалившийся нардеп.

фильм собака финансирование Госкино Евгений Брагар
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