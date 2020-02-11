Евросоюз выделил Украине приличную сумму - сколько и на что потратят

Гончарук заявил о выделении ЕС средств на диджитализацию Украины / УНИАН

Украина подписала с Евросоюзом важное соглашение - программу поддержки электронного управления и цифровой экономики (диджитализацию) в Украине на 25 млн евро.

Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram, средства были выделены Министерству цифровой трансформации для поддержки проектов по цифровизации. В первую очередь, Украина намерена реализовать главу программы об электронных коммуникациях Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Цель нашего правительства - оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года. А уже в 2020 году - перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг", - сообщил Гончарук.

Ранее Главред писал, что глава государства Владимир Зеленский поставил конкретные цели по диджитализации Украины. В первую очередь нужно перевести все отношения гражданина с государством в цифровую плоскость.

"Наша цель - сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и Интернета. В частности, голосовать, и это наша мечта, и мы это сделаем, на президентских, парламентских или местных выборах", - заявил глава украинского государства во время презентации мобильного приложения "Дия" в Киеве.

Также президент уверен, что данная инициатива поможет гражданам экономить время, деньги и нервные клетки. Также Зеленский отметил, что данному процессу мешает старое законодательство, сопротивление чиновников и недостаточные мощности Интернета.

"У нас есть самое главное - талантливые люди, которые умеют достичь цели, умеют достичь изменений. Говорят, что для этого нужна еще политическая воля. У меня есть воля. А значит, у нас будет е-страна", - подчеркнул президент.

Также отметим, а Раде выступили с инициативой ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые компаниями-нерезидентами Украины - по типу Google или Facebook. Автором законопроекта выступил слуга народа и глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.