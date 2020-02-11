  1. Главная
  3. Политика

Евросоюз выделил Украине приличную сумму - сколько и на что потратят

11 февраля 2020, 22:08

Украина пописала с Евросоюзом важнужэ программу, по которой было выеделено 24 миллионов евро.

Гончарук
Гончарук заявил о выделении ЕС средств на диджитализацию Украины / УНИАН

Украина подписала с Евросоюзом важное соглашение - программу поддержки электронного управления и цифровой экономики (диджитализацию) в Украине на 25 млн евро.

Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram, средства были выделены Министерству цифровой трансформации для поддержки проектов по цифровизации. В первую очередь, Украина намерена реализовать главу программы об электронных коммуникациях Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Цель нашего правительства - оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года. А уже в 2020 году - перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг", - сообщил Гончарук.

Ранее Главред писал, что глава государства Владимир Зеленский поставил конкретные цели по диджитализации Украины. В первую очередь нужно перевести все отношения гражданина с государством в цифровую плоскость.

"Наша цель - сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и Интернета. В частности, голосовать, и это наша мечта, и мы это сделаем, на президентских, парламентских или местных выборах", - заявил глава украинского государства во время презентации мобильного приложения "Дия" в Киеве.

Также президент уверен, что данная инициатива поможет гражданам экономить время, деньги и нервные клетки. Также Зеленский отметил, что данному процессу мешает старое законодательство, сопротивление чиновников и недостаточные мощности Интернета.

"У нас есть самое главное - талантливые люди, которые умеют достичь цели, умеют достичь изменений. Говорят, что для этого нужна еще политическая воля. У меня есть воля. А значит, у нас будет е-страна", - подчеркнул президент.

Также отметим, а Раде выступили с инициативой ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые компаниями-нерезидентами Украины - по типу Google или Facebook. Автором законопроекта выступил слуга народа и глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Евросоюз экономика новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Евросоюз выделил Украине приличную сумму - сколько и на что потратят». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:46
Придание свежее: озвучили новые сроки запуска Северного потока-2
22:30
Одруження наосліп 6 сезон 3 выпуск смотреть онлайн 11-02-2020 Видео
22:08
Евросоюз выделил Украине приличную сумму - сколько и на что потратят
22:08
Презентация Samsung 2020, главное - все анонсы, цены, характеристики Видео
21:28
Когда и в какой день недели нельзя выносить мусор и почему Видео
21:22
Дженнифер Энистон в трусиках и без белья снялась для глянца Фото
21:21
У Зеленского "упустили" очень важную деталь разговора с Меркель
20:51
Обмен послами между Украиной и Россией: в украинском МИДе приняли решение
20:47
Забавный песель-хомяк поражает зрителей: умилительные видео и фото Фото Видео
20:47
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовная головоломка и амуры на работе Видео
20:44
Вода в обмен на Донбасс: Арахамия озвучил условие компромисса с Россией
20:27
Презентация Samsung 2020 - онлайн-трансляция, дата, время, что покажут Видео
20:23
Не отпускай 3 и 4 серия смотреть онлайн 11-02-2020 Видео
20:22
"Афера века": власти Китая срочно изменили методику подсчета зараженных коронавирусом
20:13
В Ocean Plaza "с точность хирурга" обокрали известную певицу
20:11
PariMatch, Favorit, 1XBet – вход по замком: Украина ударила по онлайн-казино Фото
19:44
"Украинское свинство, но мы привыкли": в РФ обились на новый газовый иск Нафтогаза Видео
19:26
"Мы тут и на*уй никому не нужны": сепаратист Донбасса сделал громкое заявление
19:06
Суперэффективная гречневая диета - отзывы и меню на неделю Видео
18:57
Холостяк 2020: имя и биография главного героя Видео
18:55
"Катастрофические условия": Онищенко боится ехать в Украину и обратился к Германии
18:26
"Всех вернуть невозможно": Зеленский сообщил подробности обмена пленными
18:21
"Хочу быть в истории": Зеленский рассказал о своих амбициях Видео
18:10
Российский политолог спрогнозировал статус "Л/ДНР"
18:02
Мумий Тролль приезжает в Киев: дата концерта и когда будут билеты
18:01
Видоизмененный углерод 2 сезон: дата выхода, актеры и роли Видео
17:52
Лутковская ушла в тень: Зеленский ввел в Минский процесс спецназовца Видео
17:50
Авторы The Last of Us II показали новые крутые кадры из игры и шикарную коллекционку Видео
17:40
В ВОЗ поделились важными фактами о коронавирусе Видео
17:12
В Грузии лавина убила украинского туриста – спасатели нашли тело
17:06
Очередная проблема: рухнул новый план достройки Северного потока-2
17:01
Руины Владивостока в трейлере DLC для украинской игры Metro Exodus Видео
16:45
"Мусорские спектакли": в Мукачево отстранили руководство полиции Видео
16:45
Для Ведьмака 3 сделали крутой постер в духе американских фильмов
16:30
Маникюр на День святого Валентина 2020 – френч с татуировкой и сердечки на ногтях Фото
16:26
Эпидемия против мастурбации: людей на зараженном коронавирусом корабле побалуют порно
16:13
"Нормально прилетело": В Киеве избили победителя шоу Зважені і Щасливі
16:10
Прически на День святого Валентина - романтичные кудри и потрясающие косы фото Фото
15:55
В Офисе президента после отставки Богдана сделали важное заявление
15:23
Похлебал и к врачу попал: назван самый вредный суп
15:16
Под Херсоном маршрутка угодила в ДТП, три жертвы: назван возможный виновник Фото
15:15
Samsung Galaxy S20 и другие продукты - Samsung анонсирует новые топовые смартфоны
15:05
В Слуге народа оценили назначение Ермака и заговорили об изменениях
14:52
Раскрыт секрет гуцульского борща Видео
14:50
Отбор на Евровидение 2020 - песни и участники второго полуфинала Видео
14:50
Эксперт рассказал, как повлияет на Украину срыв саммита в нормандском формате
14:33
Такого в Украине еще не было: в чем опасность назначения Андрея Ермака мнение
14:26
Зеленский позвонил Меркель: стали известны детали переговоров
14:13
"Замена Богдана": политолог назвал главнейшую задачу Ермака
14:00
Короткие стрижки 2020 – пикси в стиле 60-х, гарсон и каре до подбородка фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять