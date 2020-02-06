"Мы это сделаем": Зеленский рассказал о "выборах" в смартфоне

Владимир Зеленский / пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский в четверг, 6 февраля, поставил цели по диджитализации. По его словам, необходимо перевести все отношения гражданина с государством в цифровую плоскость.

"Наша цель - сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и Интернета. В частности, голосовать, и это наша мечта, и мы это сделаем, на президентских, парламентских или местных выборах", - заявил глава украинского государства во время презентации мобильного приложения "Дия" в Киеве.

При этом он считает, что данная инициатива поможет гражданам экономить время, деньги и нервные клетки. Также Зеленский отметил, что данному процессу мешает старое законодательство, сопротивление чиновников и недостаточные мощности Интернета.

"У нас есть самое главное - талантливые люди, которые умеют достичь цели, умеют достичь изменений. Говорят, что для этого нужна еще политическая воля. У меня есть воля. А значит, у нас будет е-страна", - подчеркнул президент.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации и запуска мобильного приложения Дия похвастался планами правительства до конца года.