"Оцифровать все": в Украине запустили "Дию" и рассказали о планах

Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации и запуска мобильного приложения Дия похвастался планами правительства до конца года. По его словам, в этом году оцифровку пройдут 50 самых востребованных для украинцев услуг.

"Наша цель за следующие три года оцифровать абсолютно все государственные услуги", - цитирует политика УНИАН.

При этом он указал, что были выбраны наиболее востребованные и актуальные услуги среди украинцев.

"И 50 этих услуг мы оцифруем уже в этом году", - подытожил Гончарук.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский надеется, что мобильное приложение упростит жизнь украинцам.

2Каждый из нас, хотя бы раз в жизни, пытался взять справку и каждый из нас в тот момент был зависим от условной Марии Ивановны у которой плохое настроение … Все мы сталкивались с условным Виктором Петровичем, которому нужно что –то занести, что бы получить подпись или разрешение. Государство в смартфоне это изменяет. Это принципиально другое отношение к рядовому украинцу экономя его деньги и нервы", – заявил Зеленский.

Стоит отметить, что амбициозной цели, которая заключается в переводе всех услуг в цифровой формат, Министерство цифровой трансформации планирует добиться в течение пяти лет. Первыми документами, которые "ушли" в смартфон, стали водительские права и техпаспорт.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году