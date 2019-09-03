Дубилет рассказал, когда в Украине в топку истории отправят бумажный документооборот

Дмитрий Дубилет / Униан

С 1 октября 2019-го в Украине бумажный документооборот в госорганах хотят заменить на электронный.

При этом полный перевод на цифровой режим работы (пресловутую "диджитализацию") документооборота в Кабмине планирует закончить к 2021-му. Такое сообщение опубликовал на своей странице в соцсети Facebook министр правительства Дмитрий Дубилет.

"Каждый месяц госорганы шлют друг другу через общие и специализированные почтовые службы десятки, если не сотни тысяч бумажных документов. С 1 октября мы намерены это прекратить. Пока что речь только о документообмене. А полная диджитализация документооборота − это задача на ближайшие 1-2 года", − утверждает он в тексте.

Кроме того, по словам Дубилета, существует множество документов, которые пока нельзя перевести в цифровой вид из-за украинского законодательства.

"Их мы в сентябре не трогаем. Мы их тщательно проанализируем и тоже оцифруем, но для этого нужно будет менять законы. Надеюсь, до конца года внесем в Раду предложения", - подвел итоги чиновник.

Напомним, ранее Дмитрий Дубилет рассказал о первых победах в борьбе с рейдерством и о роли в этом сервиса iGov.