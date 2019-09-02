Бизнесмены смогут спать чуть спокойней: в Кабмине рассказали о "первых победах" в борьбе с рейдерством

Дмитрий Дубилет рассказал о "двух победах" в борьбе с рейдерством/ facebook.com/dubilet

У украинских бизнесменов появилась возможность оперативно узнавать об изменениях в реестрах и подавать жалобу в Антирейдерскую комиссию онлайн через сервис через iGov. Об этом сообщил министр Кабинета министров и советник главы СБУ Дмитрий Дубилет.

"Мы добились того, что открытые данные о юрлицах (ЄДР) начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно", - написал Дубилет в Facebook.

По словам чиновника, часто рейдерство выражается в том, что у компании вдруг поменялись собственники или директоры в то время, как реальные владельцы об этом ничего не знают.

"В Украине есть несколько компаний, которые позволяют бесплатно отслеживать такие изменения — OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, Liga, Vkursi. И если раньше жертва рейдерства мог узнать о неожиданных изменениях в своей компании с опозданием до недели (за это время компанию могут "отжать" еще больше - забрать активы, перепродать и т.д.), то теперь задержка будет до одного дня", - пояснил Дубилет.

Он добавил, что отныне информирование о смене данных работает для всех компаний, а не только тех, кто подписался: "OpenDataBot теперь рассылает СМС-ки по всем, по кому произошли изменения (телефон берется из того же ЄДР, потому важно, чтобы там были реальные контакты), а ПриватБанк — по всем своим клиентам".

Еще одним новшеством стала возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию в электронной форме через iGov.

"Раньше, чтобы подать жалобу, вам нужно было, во-первых, нанять юристов, которые подготовят для вас большой пакет документов (и даже с этим половина заявок отклонялась по формальным причинам). Более того, пока эти документы доходили до комиссии через цепочку канцелярий, могло пройти две недели", - написал Дубилет.

Теперь же, добавил он, на iGov создана форма, которую почти невозможно заполнить так, чтобы ее отклонили по формальным признакам – ее можно заполнить без юристов и она поступает в работу комиссии мгновенно.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский поручил Минюсту "отключить" всех госрегистраторов от госреестра из-за проблем с рейдерством.