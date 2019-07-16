16 июля Владимир Зеленский приехал в село Путровка Киевской области / Офис президента

Президент Владимир Зеленский поручил Минюсту "отключить" всех госрегистраторов от госреестра из-за проблем с рейдерством.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, 16 июля Зеленский приехал в село Путровка Киевской области. Причиной визита стала информация о незаконной деятельности местного коммунального регистратора.

"Как выяснилось, в помещении, где по документам находится коммунальный регистратор, на самом деле - дом культуры", - говорится в сообщении.

В ходе визита Зеленский предложил первому замминистра юстиции Елене Сукмановой уже сегодня заблокировать для коммунальных регистраторов возможность осуществлять операции - до наведения порядка в этой сфере.

"В Украине в среднем 2-3 раза в день незаконно меняют владельца. Мы можем обновить состав антирейдерской комиссии Минюста. Можем до момента наведения порядка отключить всех регистраторов, которые создают сейчас риски рейдерства. Отключите", - сказал президент.

Со своей стороны руководитель Офиса президента Андрей Богдан отметил, что в ближайшее время появится указ главы государства по борьбе с рейдерством в сфере регистрации.

Напомним, 16 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил министру молодежи и спорта Игорю Жданову и главе Национального олимпийского комитета Сергею Бубке разработать стратегический план, чтобы Украина могла претендовать на проведение Олимпийских игр.