"Нужен план": Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм

Зеленский призвал быть амбициозными / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру молодежи и спорта Игорю Жданову и главе Национального олимпийского комитета Сергею Бубке разработать стратегический план, чтобы Украина могла претендовать на проведение Олимпийских игр.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответсвующее предложение Зеленский выдвинул во время общения со Ждановым и Бубкой на территории Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа".

"Нам нужен определенный план, что, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

"Нужно хотя бы пытаться этого достичь", - заявил Владимир Зеленский.

По словам главы государства, Украине необходимо развивать спортивную инфраструктуру – для этого из бюджета должны выделяться деньги.

Ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку, – это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя – в 2032 году.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка считает, что сейчас наиболее реалистично провести в нашей стране одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.

Читайте такжеЧМ 2018: что потеряла Россия и чего ждать УкраинеКак известно, в 2010 году экс-президент Виктор Янукович предложил подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Карпатах. Сергей Бубка взялся продвигать эту идею. Столицей Олимпиады был определен город Львов. Ориентировочно, проект обошелся бы Украине в 10 миллиардов долларов. После Революции Достоинства в 2014 году в Международном олимпийском комитете сообщили, что Львов будет думать о заявке на Олимпиаду на 2026 год, а не продолжать претендовать на проведение Олимпиады-2022.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины. В Указе, опубликованном на сайте президента, нет ни слова о проведении военного парада 24 августа.