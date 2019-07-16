"Чтобы у СБУ было меньше работы": Дубилет стал советником Баканова

Дубилет стал советником Баканова / facebook.com/dubilet

У и.о.руководителя СБУ Ивана Баканова, который ранее потребовал срочно собрать СНБО из-за "телемоста" с Россией, появился советник – им стал бывший топ-менеджер ПриватБанка Дмитрий Дубилет.

Информацию подтвердили в Службе безопасности Украины, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook рассказал, что его пригласили принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине в качестве эксперта по информационным технологиям.

При этом он добавил, что назначение не означает его "похода в политику" и что он продолжит заниматься бизнесом.

"Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься monobank и бизнесом в целом. Просто теперь мой рабочий день станет на несколько часов длиннее. Работа происходит вместе с Офисом Президента, СБУ и рядом других госорганов", - сказал он.

Читайте также"Позвоню Баканову по поводу этого черта": продолжение перепалки Зеленского с чиновником ГодункомУже во время брифинга 16 июля Дубилет заявил, что лучшие решения для борьбы с коррупцией – это технологии.

В качестве примера новый советник Баканова назвал проект, которым сейчас занимается.

"Один из проектов, который мы сейчас ведем, это борьба с рейдерством, борьба с тем, что в реестрах Минюста по недвижимости и по бизнесу просто меняются владельцы", - высказался Дубилет.

Дубил подчеркнул, что он ставит перед собой задачу построить правильные бизнес-процессы, чтобы "у СБУ было меньше работы".

Напомним, ранее СБУ поймала вице-премьер министра на присвоении бюджетных средств в Винницкой области