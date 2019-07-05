СБУ поймала вице-премьер министра на присвоении бюджетных средств в Винницкой области

СБУ / Фото: УНИАН

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили и задокументировали механизм присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, служба разоблачила коррупционный механизм в коммунальных предприятиях Винницкой области.

"В ходе досудебного следствия, начатого по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области", - говорится в сообщении.

Читайте также"Есть конкретный план": в Слуге народа по пунктам расписали, как будут бороться с коррупциейВ этой связи сказано, что "злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной платы работников, которые фиктивно оформлены на предприятиях".

Также сказано, что сотрудники СБУ провели ряд санкционированных следственных действий в офисных помещениях коммунальных предприятий и коммерческих структур, задействованных в противоправной схеме, расположенных в Виннице, Киеве и Полтаве.

"В ходе обысков правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных на приобретенные материалы через коммерческие структуры, завышение количества рабочих, которые якобы работали на объектах реконструкции в Виннице, использование техники и работников коммунальных предприятий без заключения соответствующих договоров", - заявили в СБУ.

Сейчас продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к созданию и реализации противоправного механизма.

Операция проводилась под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

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Напомним, первым вице-премьер-министром является Степан Кубив, а на должностях вице-премьер-министров находятся: Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимир Кистион, Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Геннадий Зубко.

Напомним, ранее заместитель главы СБУ рассказал о планах борьбы с коррупцией.