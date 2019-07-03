Т.в.а. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов назначил своим заместителем генерал-майора Анатолия Калюжняка, который во времена Виктора Януковича занимал должность заместителя начальника ГУ "К" СБУ и подпадает под люстрацию.

Калюжняк решил ответить на все обвинения в свой адресс и пролить свет на ситуации, которые так беспокоят украинцев. Он дал интервью изданию the Бабель.

На вопрос о том, почему он уволился в 2015 году, он ответил кратко:

"После проведения в службе организационно-штатных изменений я решил попробовать свои силы в частных бизнес-структурах. Это частные компании в сфере безопасности."

Не забыл он упомянуть и о тех трех квартирах, которым владеет. Калюжняк утверждает, что все они были задекларированные во время службы в СБУ. Когда его в июне 2019 года назначили на должность, то провели проверку и накаких нарушений не обнаружили.

Также, он прокомментировал свои цели возвращения в структуру:

"После разговоров с Иваном Бакановым я понял, что наши взгляды на реформирование и дальнейшую работу Главка полностью совпадают. Перед нами стоит амбициозная и сложная цель. Мой опыт позволит принять участие в этих процессах и достичь поставленного результата."

На счет того, попадает ли он под люстрацию, Анатолий отвечает однозначно:

"В 1992 году я закончил курсы Службы нацбезопасности Украины. Мой курс был первый, который закончил обучение при независимой Украине, присягу я давал исключительно украинскому народу. Я занимал должность руководителя Главной инспекции СБУ. Это подразделение, в соответствии с положениями, не является обособленным. Поэтому должность его руководителя не подпадает под закон о люстрации."

Он утверждает, что заявки о том, что он был одним из авторов плана "Бумеранг" по захвату Дома профсоюзов не соответствуют действительности:

"Я не только не был автором этого плана, а наоборот - по указанию руководства СБУ выполнял отдельные поручения Генеральной прокуратуры по установлению обстоятельств разработки плана "Бумеранг" и круга причастных к этому. Мы провели служебное расследование относительно возможной причастности сотрудников спецслужбы к событиям на Майдане. Все материалы переданы в Генпрокуратуру и по ним начаты уголовные производства. В ГПУ не было никаких претензий в необъективности расследования, затягивание выполнения отдельных поручений ГПУ и организации сотрудничества."

Калюжняк ответственно заявил, что не принимал участия в разработке каких-либо планов против участников Революции Достоинства.

Так же, он рассказал и о тех задачах, которые стоят перед ним:

"Задание руководства очень четкое: искоренить коррупционные схемы, теневой бизнес, контрабанду и вернуть доверие общества к СБУ. Нападки на нашу команду, которые распространяют отдельные СМИ и "эксперты", свидетельствуют о том, что мы на правильном пути. Служба готова к прозрачному сотрудничеству со СМИ, особенно журналистами-расследователями".