Диджитализация по-украински: в Раде предложили обложить налогом Google и Facebook

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В украинском парламенте зарегистрировали законопроект под №2634. В документе предлагается ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые компаниями-нерезидентами Украины - по типу Google или Facebook.

Автором законопроекта выступил нардеп от Слуги народа (политсила президента Владимира Зеленского) и глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что деятельность компаний-нерезидентов, предоставляющих цифровые услуги украинцам, на данный момент проводится без надлежащего налогообложения. Это, в свою очередь, приводит к потерям госбюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков.

Читайте также"Транжирят налоги нищих украинцев": соцсети бурлят из-за новых зарплат госчиновниковВ первую голову подорожание на 20% (НДС) коснется любых услуг, которые потребитель получает через Сеть от компаний-нерезидентов (международные корпорации вроде Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress etc).

Абсолютно аналогичное подорожание ожидается и в сфере электронной коммерции - к примеру, размещение рекламы на платформах Facebook и Google, YouTube и в мобильных приложениях.

В случае же, если международная корпорация не зарегистрируется плательщиком НДС в Украине, то будет оштрафована на 8,5 тысячи гривен. Интересно, что авторы законопроекта приводят пример Российской Федерации, где аналогичный закон работает с января 2017-го.

Напомним, ранее эксперт-экономист Игорь Бураковский дал весьма тревожный прогноз по поводу обложения украинцев новыми налогами. До этого в Слуге народа опровергли планы обложить украинских таксистов налогами.