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Украинцев облагают новыми налогами: экономист дал тревожный прогноз

27 января 2020, 06:54

Правительство расширяет налоговую базу, подчеркнул Игорь Бураковский.

Гривны
Правительство расширяет налоговую базу

Из-за укрепления курса гривны в Украине сократились валютные поступления, заявил известный экономист, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

"Мы имеем, где-то 50 млрд гривен недопоступлений в 2019 году", - подчеркнул эксперт в интервью на Ukrlife.tv.

Он отметил, что одним из способов борьбы с возросшим дефицитом госбюджета является расширение налоговой базы.

"Мы можем ввести новые налоги. Сегодня частично это делается", - говорит экономист.

Он напомнил о введении закона о том, что украинцы, которые за год продали больше двух авто, должны будут уплатить налог с продажи.

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"К примеру, правительство пытается ограничить количество автомобилей, которое может физическое лицо купить и продать в течении года, устанавливает разные ставки налога. (Правительство, - ред.) Пытается сманеврировать с физическими лицами-предпринимателями для структуризации с точки зрения оплаты налогов", - добавил Бураковский.

Напомним, ранее Бураковский объяснил, почему резкий обвал гривны неминуем.

бюджет налоги Игорь Бураковский
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