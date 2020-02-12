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"Крым деградирует": Куницын пояснил, как использовать "козырь" воды в переговорах с РФ

12 февраля 2020, 18:36

Экс-глава Совета министров АР Крым предложил использовать воду как "козырь" в переговорах с Россией.

Сергей Куницын
Сергей Куницын прокомментировал подачу воды в Крым / Комментарии. Крым

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сделал скандальное заявление, предложив дать согласие на подачу воды в оккупированный Крым в обмен на решение вопроса с Донбассом. По мнению экс-главы Совета министров АР Крым Сергея Куницына, Украине подавать воду на полуостров не нужно, а стоит продавать ее по мировым ценам.

По его словам, на захваченном РФ полуострове сложилась критическая ситуация с водой и других альтернатив, кроме Северо-Крымского канала, просто не существует.

"В свое время Украина правильно сделала, что закрыла Северо-Крымский канал… Но я все же 7 лет руководил Крымом и 4 года Севастополем. И знаю, что на самом деле Крым сейчас превращается в пустыню", – предупредил Куницын в интервью Oboz.

Также чиновник заявил, что РФ не удастся организовать водоснабжение Крыма из Кубани.

"С Кубани воду не подашь через Керчь-Еникальский канал. Я после Афганистана в 1985 году работал начальником цеха, главным инженером завода ЖБИ управления "Крымканалстрой". Я строил этот канал и знаю, насколько это сложное сооружение. Что оно сейчас практически разрушено, пришло в упадок. На то, чтобы его восстановить, нужна пара миллиардов долларов", – рассказал экс-премьер АРК.

Поэтому, без украинской воды Крым не сможет обойтись, а торговля между двумя станами на сегодняшний день не прекратилась.

"Проблема состоит в том, что Крым на самом деле превратится в пустыню и деградирует, – пояснил он. – Мы его вернем – в каком состоянии? Сколько десятков миллиардов долларов будет нужно (на восстановление. –ред.)?".

Также Куницын заявил, что он категорически против того, чтобы отдавать воду Крму абсолютно бесплатно, ее стоит продавать и использовать как "козырь" в переговорах с оккупантом.

"Я считаю, что подача воды в Крым – это ахиллесова пята России. Это единственный козырь, остающийся у Украины в разговоре с Россией. Потому что по газотранспортной системе, Южный и Северный поток, они нас переиграют. Но воду нельзя просто так давать! Ее нужно продавать по мировым ценам", – отметил он.

Ранее Главред писал, что Давид Арахамия заявил, что подача воды на полуостров может стать "допустимым компромиссом" в обмен на вывод российских войск из Донбасс

"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу – моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", – сказал политик.

Также напомним, глава Меджлиса Рефат Чубаров выступил с резкой критикой слов "слуги народа" о подаче воды оккупантам.

"Если кто-то в государстве пролагает, что можно будет сдать народ крымских татар, сдать всех украинцев, а их там (в Крыму - Главред) не менее пятисот тысяч. Сейчас напротив меня сидит владыка Климент. Он мне глазами показывает, что мы никогда не допустим, что государство может продать нас за воду. Какие-то "арахамии" будут торговать нашей территорией?" - заявил Чубаров.

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