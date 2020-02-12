"Продать нас за воду": Чубаров жестко распек Арахамию из-за заявления о Крыме

Рефат Чубаров / УНИАН

Глава Меджлиса крымскотатарского народа и нардеп (Европейская солидарность) Рефат Чубаров в крайне резкой форме раскритиковал сделанное накануне заявление руководителя фракции Слуга народа в Верховной Раде Давида Арахамии о возможном возобновлении подачи воды на аннексированный полуостров.

"Если кто-то в государстве пролагает, что можно будет сдать народ крымских татар, сдать всех украинцев, а их там (в Крыму - Главред) не менее пятисот тысяч. Сейчас напротив меня сидит владыка Климент. Он мне глазами показывает, что мы никогда не допустим, что государство может продать нас за воду. Какие-то "арахамии" будут торговать нашей территорией?" - заявил Чубаров.

Напомним, ранее руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что подача воды на аннексированный полуостров Крым может стать "допустимым компромиссом" в обмен на вывод российских войск из Донбассе. Парламентарий, однако сразу отметил, что это лишь его личное мнение.