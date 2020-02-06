Арахамия рассказал, зачем нардепам от Слуги народа нужно лупить оппозиционеров

Давид Арахамия / УНИАН

Давид Арахамия, руководитель фракции Слуга народа в Верховной Раде, заявил о том, что драки нардепов от данной политсилы с представителями оппозиции лишь делают их коллег сильнее и более сплоченными.

С соответствующим заявлением в четверг, 6 февраля, он выступил перед журналистами после драки возле президиума.

"Каждое такое их действие нас сближает. У нас было даже несколько мажоритарщиков, которые были против рынка земли, сейчас говорят: смотря на это, мы "за". [Депутаты -оппозионеры - Главред] своими действиями делают командный дух в "Слуге народа" намного сильнее. Они еще этого не понимают, а когда поймут - будет поздно", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее нардеп от Батькивщины Сергей Власенко устроил потасовку возле президиума Рады вместе с нардепом от Слуги народа Артемом Дмитруком.